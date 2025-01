UEFA, veste de impact pentru Razvan Burleanu * Prima reactie: "O victorie importanta pentru fotbalul romanesc"

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 13:28 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 13:30Razvan Burleanu (40 de ani), presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a primit o veste importanta de la UEFA, care a anuntat ca seful fotbalului romanesc a fost reales in Consiliul FIFA pentru inca un mandat.Vestea a fost distribuita de Federatia Romana de Fotbal, care a anuntat ca Burleanu, care a fost ales pentru prima data in Consiliul FIFA in aprilie 2021, a primit un nou mandat, ... citește toată știrea