Uhrin ar fi mizat pe Esanu din cauza banuielilor din vestiar * Jonathan Rodriguez: "Am auzit si eu ce se zvonea"

Articol de GSP - Publicat luni, 30 mai 2022, 17:54 / Actualizat luni, 30 mai 2022 18:30Mihai Esanu (23 de ani), cel mai criticat fotbalist al lui Dinamo dupa barajul cu Universitatea Cluj, a aparat in ambele manse din cauza incertitudinii care a plutit in jurul lui Cristiano Figueiredo (31 de ani).Mihai Esanu a fost prins iesit la golul lui marcat de Tescan in remiza 1-1 cu Universitatea Cluj, cea care a consemnat retrogradarea "cainilor" in Liga 2. Dusan Uhrin a fost criticat pentru ca a ... citeste toata stirea