Uhrin e cu gandul la meciul de baraj * Ce prim "11" pune la cale pentru duelul decisiv

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 12 aprilie 2022, 09:42 / Actualizat marti, 12 aprilie 2022 10:21Dusan Uhrin vrea sa-si alcatuiasca formula de baza pentru barajul de la finalul lunii mai, si-a cristalizat o prima si importanta idee, pe care va merge pentru a consolida relatiile de joc la Dinamo.Barajul de mentinere/promovare in Liga 1 este programat in dubla mansa, pe 22-29 mai.Dinamo nu mai crede in miracole! Gandul "cainilor" zboara la dubla confruntare de la barajul de ... citeste toata stirea