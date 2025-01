Uimitor! Noua senzatie din Superliga nu a avut pregatire specializata, dar a "furat" meserie de la idolul lui pe YouTube: "Vreau la Real Madrid!"

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 23 ianuarie 2025, 18:29 / Actualizat joi, 23 ianuarie 2025 18:29Alexandru Rosca (21 de ani), portarul lui Dinamo, este omul momentului in Superliga. Paradele de exceptie l-au transformat intr-un portar invincibil: a incasat doar doua goluri si acelea din penalty.Aparut, practic, de nicaieri, din pozitia de rezerva parca eterna a lui Golubovic, Rosca a bifat 7 aparitii in Superliga si doua in Cupa. Si pana acum a incasat doar doua goluri.DINAMO"E ... citește toată știrea