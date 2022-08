"Ultima dezamagire dintr-un sir lung" * Ce scrie presa de pe mapamond despre colapsul Simonei Halep la US Open

Articol de GSP - Publicat marti, 30 august 2022, 08:27 / Actualizat marti, 30 august 2022 09:29Eliminarea prematura suferita de Simona Halep la US Open in fata ucrainencei Daria Snigur (2-6, 6-0, 4-6)a fost analizata in amanunt pe site-ul oficial al WTA.Dupa ce a devenit una dintre jucatoarele importante ale lumii, Simona Halep nu a reusit sa repete la turneul din New York rezultatele de la Roland Garros, Wimbledon sau Australian Open. Aseara, romanca a bifat un nou esec prematur la ... citeste toata stirea