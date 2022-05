Ultima etapa din play-out-ul Ligii 2 | In Grupa A se mai pot produce modificari in clasament. Cinci meciuri incep de la ora 11:00

Pentru zece echipe din Liga 2, astazi, 7 mai, se incheie sezonul 2021-2022. 12 formatii vor evolua in etapa a 7-a, ultima a play-out-ului, insa doua dintre ele (Politehnica Timisoara si FC Brasov) vor mai avea de jucat apoi o dubla mansa de baraj de mentinere in esalonul secund. Alte doua formatii, Dacia Unirea Braila si Unirea Constanta, si-au incheiat deja sezonul din weekendul trecut, cand au evoluat in etapa a 6-a, acum, in aceasta runda, venindu-le randul sa stea.Ultima etapa din play-out ... citeste toata stirea