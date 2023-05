Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 23 mai 2023, 15:30 / Actualizat marti, 23 mai 2023 15:34Gigi Becali, 64 de ani, patronul FCSB, a anuntat ca Elias Charalambous (42) va fi antrenorul principal al echipei si in sezonul viitor."Azi am semnat cu Charalambous prelungirea pe inca un an. I-am redus salariul la jumatate. Eu micsorez totul. Erau cheltuieli nefondate si le-am restrans. Vreau sa intarim echipa, iar la anul sa castigam fara emotii titlul", a declarat Becali pentru Fanatik. ... citeste toata stirea