ULTIMA ORA Rasturnare de situatie! Decizia radicala luata de FRF: "Incetam de azi"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 22 octombrie 2024, 10:32 / Actualizat marti, 22 octombrie 2024 13:23Federatia Romana de Fotbal (FRF) s-a razgandit! Prin intermediul unui comunicat publicat in urma cu cateva minute, FRF a anuntat faptul ca a incheiat parteneriatul cu Nordis Grup in urma anchetei Recorder. Nordis Group a fost sponsor al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) si al nationalei U21 a Romaniei.Decizia vine in contextul in care, pe 8 octombrie, intr-un raspuns pentru GSP.ro, ... citește toată știrea