Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 31 octombrie 2023, 11:10 / Actualizat marti, 31 octombrie 2023 11:11Dan Alexa a vorbit din nou despre plecarea de la FC Botosani dupa 0-3 cu U Cluj in runda a 14-a din Superliga a(Trade Mark)Valeriu Iftime afirma pentru GSP ca de aceasta data il va lasa pe "Chirurg" sa plece si are pregatita o solutie interna pentru banca tehnica: tandemul Andrei Patache - Daniel SchiopuFC Botosani e in cel mai prost moment de la promovarea pe prima scena, 2013. ... citeste toata stirea