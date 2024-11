Ultimele detalii despre procesul dintre Siman si Dinamo: "Am avut o intalnire"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 19:50 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 20:18Dinamo se afla intr-un proces cu Vasile Siman, fostul patron de la Sportul Studentesc. Acesta solicita suma de 1 milion de euro din partea "cainilor" in cazul lui Ionut Serban. Luni a venit prima decizie a Instantei in acest proces. Ea a decis amanarea judecarii pentru data de 25 noiembrie 2024. Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a intrat in direct si a oferit ... citește toată știrea