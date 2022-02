Ultimele detalii despre revenirea lui Tudor Baluta in Liga 1: "Au fost discutii" | EXCLUSIV

Tudor Baluta este pe picior de plecare de la Brighton si este dorit de Universitatea Craiova.Tudor Baluta a fost parte din selectionata U21 a Romaniei care, la Campionatul European din 2019, a reusit sa ajunga in semifinalele competitiei.Mijlocasul crescut de Viitorul s-a remarcat la turneul final din Italia, fiind cumparat de Brighton la scurt timp dupa finalul Europeanului, in schimbul sumei de aproximativ doua milioane de euro.Insa, mutarea in Anglia nu a mers conform planului pentru ... citeste toata stirea