Ultimele detalii despre transferul lui Compagno la FCSB: "In proportie de 99% lucrurile sunt rezolvate"

Articol de GSP - Publicat duminica, 28 august 2022, 13:09 / Actualizat duminica, 28 august 2022 13:20Andrea Compagno (26 de ani) ar urma in cele din urma sa ajunga la FCSB, dupa ce initial nu s-a inteles cu echipa lui Becali in privinat salariului.Marcel Puscas, presedintele lui FCU Craiova, a declarat ca atacantul italian va semna azi sau maine cu FCSB. Oltenii se inteleserea cu echipa lui Becali inca e sambata. Ros-albastrii platesc in schimbul lui Compagno 1,5 milioane de euro, asa cum a ... citeste toata stirea