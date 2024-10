Ultimele noutati despre Simona Halep: cine e romanul cu care se antreneaza in Dubai si la ce turneu va lua startul: caldura i-a doborat!

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 12:37 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 13:23Simona Halep isi pregateste terenul pentru o noua "debarcare" in Hong Kong, aceeasi locatie unde, in urma cu doua saptamani, bifa mult asteptata ei revenire in circuit. De data aceasta, sportiva de 33 de ani va lua startul intr-o competitie de categorie WTA 250, un turneu de nivel superior, cu adversare si mai incomode la orizont.Fostul lider mondial si-a recalibrat motoarele la ... citește toată știrea