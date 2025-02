Ultimul jucator la care a renuntat Kopic merge la alta echipa din Superliga

Articol de Claudiu Badea - Publicat luni, 03 februarie 2025, 10:00 / Actualizat luni, 03 februarie 2025 10:17Petru Neagu (25 ani) nu mai intra in planurile lui Dinamo. Atacantul moldovean va fi imprumutat de "caini" la Unirea Slobozia.Petru Neagu a jucat ultima data pentru Dinamo in confruntarea cu Petrolul, din 18 decembrie 2024, in Cupa Romaniei. In Superliga, acesta a evoluat ultima data in etapa #14, cu Hermannstadt, partida in care a intrat in minutul 90+1.FCSBIn direct la GSP Live ... citește toată știrea