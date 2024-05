Ultrasii lui FCU Craiova, mesaj grobian pentru Mititelu * Scandal monstru: "Va macelarim"

Articol de Andrei Craitoiu, Ionut Iordache, Adrian Duta - Publicat duminica, 12 mai 2024, 22:35 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 23:17FCU Craiova - Hermannstadt. Ultrasii olteni au avut un derapaj grobian la adresa familiei Mititelu in startul meciului, iar in repriza a doua au aruncat cu torte pe teren.Reporterii GSP Ionut Iordache si Andrei Craitoiu sunt la Craiova si transmis toate detaliile de la meciul cu HermannstadtPLAY-OUTFinal in 4 meciuri din play-out! * CALCULE la ... citește toată știrea