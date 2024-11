Ultrasii radicali din "Uniti sub Tricolor" au postat ce vor face la Romania - Kosovo: "Sunt oprimati si terorizati continuu. Vom da o tenta pozitiva si filantropica"

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 14 noiembrie 2024, 23:15 / Actualizat joi, 14 noiembrie 2024 23:28Uniti sub Tricolor, factiunea dura a ultrasilor care sustin nationala Romaniei, anunta o actiune umanitara in preajma si in timpul meciului cu Kosovo, programat vineri seara, de la ora 21:45.La precedentul meci de la Bucuresti contra celor din Kosovo, teritoriu pe care Romania nu il recunoaste ca stat, mesajele afisate de ultrasii romani si scandarile acestora - "Kosovo e Serbia" - ... citește toată știrea