Articol de Andrei Petrescu, Adrian Duta - Publicat sambata, 14 octombrie 2023, 19:27 / Actualizat sambata, 14 octombrie 2023 20:47Romania - Andorra, din preliminariile EURO 2024, se va juca doar cu copii sub 14 ani in in tribune, din cauza incidentele de la meciul impotriva nationalei din Kosovo, din septembrie.Andorra - Romania are loc duminica, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima TVDin informatiile GSP, aproximativ 25.000 de copii de la scoli sau ... citeste toata stirea