Uluitor! Jucatorul disparut de la Rapid e titular cu Farul * Deciziile de neinteles ale lui Lobont

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 17:24 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 19:05Bogdan Lobont, antrenorul interimar de la Rapid, a luat o decizie socanta la meciul cu Farul. L-a trimis titular pe Dragos Grigore (37 de ani) in centrul defensivei.Veteranul de la Rapid nu a jucat niciun meci in 2024. Iar ultima aparitie pe teren dateaza din 15 decembrie, cand juca 1 minut cu Petrolul, scor 0-0. De altfel, e singurul meci al lui Grigore in acest sezon de Superliga. ... citește toată știrea