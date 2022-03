Uluitor! Macedonia de Nord o elimina pe campioana europeana, Italia, din drumul spre Campionatul Mondial. Rezultatele serii

Semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din Qatar, care va avea loc in acest an, au furnizat o surpriza majora in competitia europeana. Macedonia de Nord a eliminat Italia, in deplasare, scor 1-0.Barajul pentru Campionatul Mondial din 2022 Din cauza invaziei lui Vladimir Putin, meciul Scotia - Ucraina a fost amanat, in timp ce Rusia a fost eliminata la masa verde din baraj, iar Polonia a avansat.Italia - Macedonia de Nord 0-1 Campioana europeana Italia va urmari turneul ... citeste toata stirea