Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 02 septembrie 2023, 11:43 / Actualizat sambata, 02 septembrie 2023 12:10Invinsa usturator de Rapid, 0-4, Dinamo va juca urmatorul meci oficial in weekendul 16-17 septembrie, dupa pauza pricinuita de meciurile echipelor nationale. Antrenorul Ovidiu Burca pregateste o modificare in primul "11" pentru a redresa echipa.Fara victorie in ultimele doua etape, 0-4 cu Rapid, 1-1 cu Petrolul, Dinamo are o zestre de numai 8 puncte in primele 8 etape ale ... citeste toata stirea