Un antrenor din play-off, pe picior de plecare * Cine e favorit sa-l inlocuiasca

Articol de Iulian Cuibar - Publicat joi, 28 aprilie 2022, 07:59 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 08:17Sezonul excelent pe care il parcurge Voluntari nu garanteaza continuarea colaborarii cu Liviu Ciobotariu, intrat intr-un conflict cu conducerea clubului.FC Voluntari a ajuns in play-off pentru prima oara in istoria clubului si are sanse mari sa prinda si a doua finala de Cupa a Romaniei. In turul semifinalei, ilfovenii au invins-o pe FC Arges cu 2-0 si vor avea de jucat returul la Pitesti. ... citeste toata stirea