Un apropiat de-ai lui Gigi Becali a facut anuntul: "Atunci va renunta! A spus-o si el"

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 11:45 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 11:56Impresarul Victor Becali (62 de ani) este convins ca varul sau, Gigi Becali (65 de ani), finantatorul de la FCSB, va renunta sa mai bage bani in fotbal daca nu va castiga titlul in Superliga si nu se va califica in competitiile europene.In urma cu un an, Gigi Becali a anuntat ca renunta la FCSB si la aparitiile publice, dar s-a razgandit, iar acum echipa sa este lider autoritar ... citește toată știrea