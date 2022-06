Un arbitru din Liga 1 s-a inscris in PNL si e pregatit pentru alegerile locale din 2024: "Va fi cel mai puternic candidat"

Articol de GSP - Publicat sambata, 04 iunie 2022, 16:32 / Actualizat sambata, 04 iunie 2022 16:41Arbitrul Iulian Calin (35 de ani) a fost cooptat de Partidul National Liberal in filiala din orasul Stefanesti, judetul Arges. El este pregatit de PNL pentru a candida la functia de primar al orasului la alegerile din 2024.Iulian Calin, arbitru cu 20 de meciuri conduse in acest sezon, 15 dintre acestea in Liga 1, si-a inceput cariera politica."Centralul" din Liga 1 a fost cooptat de PNL in ... citeste toata stirea