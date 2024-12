Un arbitru roman, protagonistul unui moment bizar in Liga Campionilor la volei masculin * A cazut cu tot cu scaun dupa un plonjon al unui voleibalist

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 20 decembrie 2024, 10:20 / Actualizat vineri, 20 decembrie 2024 10:22Paul Catalin Szabo-Alexi, un arbitru roman, a fost protagonistul unui moment bizar in timpul meciului castigat cu 3-0 de Perugia in fata lui Saint-Nazaire, in Liga Campionilor la volei masculin. Acesta a cazut cu tot cu scaun, dupa ce un jucator al oaspetilor a plonjat, incercand sa salveze o minge.Joi, 19 decembrie, Pala Barton din Perugia a gazduit meciul de volei intre Sir ... citește toată știrea