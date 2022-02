Un atacant bulgar, asteptat in Antalya de FC Brasov. Vine din prima liga a tarii vecine si in cariera sa a jucat pentru Litex Lovech, EsSKAaEuroZSofia si Slavia Sofia

Aflata de vinerea trecuta in cantonament in Turcia, FC Brasov nu inceteaza sa caute sa se intareasca pe plan ofensiv, dorin, in acelasi timp, solutii "low cost".O varianta surpriza este bulgarul Milcho Angelov, un varf care a trecut in cariera pe la Litex Lovech, EsSKAaEuroZSofia sau Slavia Sofia, dar in ultimul timp a jucat la echipe mai mici din tara sa, precum Etar Veliko Tarnovo sau Tsarsko Selo Sofia, dar, totusi, din prima liga.Angelov are 27 de ani si este asteptat astazi in ... citeste toata stirea