Despartita de aproape un lot intreg de jucatori dupa retrogradarea din SuperLiga, Campionii FC Arges a avut nevoie de multe achizitii in aceasta vara pentru a se pregati de noul sezon de Liga 2. Trupa pitesteana a ajuns luni seara la al 15-lea jucator nou-adus, iar numele sau este Andrei Zatreanu.Atacantul care in sezonul trecut a evoluat la CS Tunari, nou-promovata in Liga 2 alaturi de care nu a mai continuat, a semnat un contract valabil trei ani cu trupa alb-violeta.Andrei Zatreanu a ajuns ... citeste toata stirea