Un baschetbalist celebru socheaza: "Vara asta am slabit 45 de kilograme "

Articol de GSP - Publicat marti, 27 septembrie 2022, 12:23 / Actualizat marti, 27 septembrie 2022 13:23James Harden (33 de ani) a facut o dezvaluire incredibila la conferinta de presa din pre-sezonul NBA a formatiei Philadelphia 76ers. James Harden a spus ca a slabit 45 de kilograme in aceasta vara.In momentul in care James Harden a precizat ca a slabit 45 de kilograme, coechipierul sau Joel Embiid a inceput sa rada.STIRI SPORTIVESimona Esaranu despre startul in televiziune: ... citeste toata stirea