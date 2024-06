Un brazilian care a apartinut de Sporting si a dat patru goluri in amicalele verii pleaca din Superliga!

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 28 iunie 2024, 17:42 / Actualizat vineri, 28 iunie 2024 18:18Politehnica Iasi a renuntat la serviciile mijlocasului brazilian Carlos Jatoba (28 de ani). Partile au ajuns in aceasta seara la un acord privind rezilierea amiabila a contractului, fotbalistul plecand din cantonamentul de la Bansko, din Bulgaria.Jatoba nu a reusit sa confirme la Poli, desi a avut 34 de aparitii in sezonul trecut si a marcat patru goluri in testele din aceasta vara: trei ... citește toată știrea