Un club din Liga 1 il vrea pe Claudiu Keseru: "Am discutat, dar are oferta de acolo" * Unde poate ajunge atacantul

Articol de GSP - Publicat joi, 03 martie 2022, 18:53 / Actualizat joi, 03 martie 2022 19:16Claudiu Keseru (35 de ani), intrat in dizgratia finantatorului la FCSB, a fost dorit de FC Arges. Atacantul ar prefera sa mearga in strainatate si poarta discutii pentru o mutare in Franta.Claudiu Keseru este captiv la FCSB pana la finalului sezonului. Varful in varsta de 35 de ani a evoluat deja pentru doua formatii in acest sezon, find adus de la Ludogoret, si nu a putut semna cu altcineva in ... citeste toata stirea