Un dublu campion olimpic dezvaluie calvarul prin care a trecut dupa ce s-a retras: "Timp de 6 ani am baut zilnic! Ma trezeam plin de sange pe strada si nu stiam daca am fost implicat intr-o bataie"

Articol de GSP - Publicat luni, 28 februarie 2022, 10:45 / Actualizat luni, 28 februarie 2022 11:17Spaniolul Gervasio Deferr (41 de ani) a povestit chinul prin care a trecut dupa ce s-a retras din gimnastica.Medaliat cu aur la sarituri la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000) si Atena (2004) si cu argint, la sol, la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008), Deferr s-a retras in ianuarie 2011, moment in care viata lui s-a schimbat radical.RAZBOI IN UCRAINAMarturia fostului fotbalist din ... citeste toata stirea