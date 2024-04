Un fost antrenor de la Dinamo a numit antrenorul perfect pentru Universitatea Craiova: "Se poate bate la titlu cu el!"

Articol de Ionel Lutan - Publicat vineri, 12 aprilie 2024, 11:01 / Actualizat vineri, 12 aprilie 2024 11:23Intr-o perioada in care schimbarile de antrenori sunt la ordinea zilei in Superliga, un tehnician cu experienta, Vasile Miriuta (55 de ani), priveste, atent, din afara gazonului, mersul evenimentelor din primul esalon.Universitatea Craiova este in cautarea unui nou antrenor principal, dupa plecarea lui Ivaylo Petev, iar Miriuta ar merge pe mana lui Dorinel Munteanu.FCSBGigi Becali, ... citește toată știrea