Un fost boxer a devenit erou in Kazahstan! I-a smuls cutitul unui barbat inarmat si a salvat o femeie in aeroportul din Almaty

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 08 martie 2025, 15:40 / Actualizat sambata, 08 martie 2025 15:43Musa Abdraim (52 de ani), un fost boxer profesionist, a fost protagonistul unui episod infricosator petrecut in Aeroportul International Almaty din Kazahstan. Acesta a dezarmat un barbat care avea un cutit in mana si ameninta autoritatile din aeroport ca detine o bomba in rucsac.Aeroportul International Almaty din Kazahstan a fost scena unor momente terifiante, care, in cele din urma, ... citește toată știrea