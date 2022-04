Un fost fotbalist al Stelei, bulversat de razboiul FCSB - CSA: "Nici nu stiu la ce echipa am jucat"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 27 aprilie 2022 21:26 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 00:44Erik Lincar (43 de ani), antrenorul lui U Cluj, se declara confuz in legatura cu conflictul dintre FCSB si CSA Steaua, pe baza identitatii. Fostul mijlocas a evoluat la echipa ros-albastra in perioada 1997-2002.In primul sezon petrecut de Lincar in Ghencea, Steaua era inca echipa Ministerului Apararii. Ulterior, clubul a fost preluat de Viorel Paunescu, in 1998. Actualul antrenor a plecat de la ... citeste toata stirea