Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 13:51 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 14:56Atacantul Elvis Manu, 30 de ani, a debutat deja in tricoul "Sepcilor rosii", si a povestit cum a ajuns la U Cluj, marturisind ca are un sentiment bun legat de sosirea sa in RomaniaUniversitatea Cluj a oficializat la inceputul lunii octombrie transferul atacantul olandez Elvis Manu (30 de ani), jucator liber de contract de la inceputul lunii august, cand se despartea de formatia ... citeste toata stirea