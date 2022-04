Un fost hocheist e gata sa lupte pentru Ucraina si-l ataca pe Putin: "Mi-am incarcat mitraliera! Doar in visele lui erotice poate avea tara!"

Articol de GSP - Publicat joi, 14 aprilie 2022, 13:17 / Actualizat joi, 14 aprilie 2022 13:47La 50 de zile de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, razboiul continua si tot mai muti sportivi sau fosti sportivi se implica in apararea tarii.Unul dintre ei este Alexei Lazarenko (46 de ani). Fost hocheist, Lazarenko este acum antrenor secund la formatia Kharkiv Berserkers, din orasul sau natal, Harkov. Desi in 1994 a fost ales de New York Rangers, el nu a apucat sa joace in NHL, evoluand insa ... citeste toata stirea