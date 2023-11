Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 21 noiembrie 2023, 17:29 / Actualizat marti, 21 noiembrie 2023 18:54Fostul international Ciprian Marica a prefatat disputa dintre Romania si Elvetia, ultima din preliminariile EURO 2024.Romania - Elvetia e azi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Antena 1Calificata matematic, trupa lui Edi Iordanescu are nevoie de cel putin un egal pentru a castiga grupa I si implicit pentru a-si asigura un loc in urna a doua la tragerea la ... citeste toata stirea