Un fost international senegalez vine in Superliga, transferat de la o echipa campioana

Articol de Ovidiu Minea - Publicat miercuri, 22 ianuarie 2025, 11:42 / Actualizat miercuri, 22 ianuarie 2025 11:50Politehnica Iasi va bifa al cincilea transfer al iernii: Boubacar Diallo, un mijlocas central care va implini 23 de ani in luna mai. Senegalezul de la Petrocub Hincesti, campioana Republicii Moldova, a ajuns astazi in Copou si urmeaza sa efectueze vizita medicala inainte de a semna cu Poli Iasi.Boubacar Diedhiou Diallo a mai fost legitimat in tara natala la Diambars FC si AS ... citește toată știrea