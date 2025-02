Un fost jucator al CSM Focsani a murit in Bosnia. Era militar, se afla la prima sa misiune intr-un teatru de operatii si s-a accidentat grav in timpul sau liber!

CSM Focsani a anuntat, luni, 10 februarie 2025, decesul unui fost jucator de-ai sai, pe care l-a avut legitimat din 2016 pana in 2019, dupa care respectivul s-a angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale.Este vorba despre Ionut Cosmin Parlac, militar cu grad de sergent major aflat in misiune in Bosnia si Hertegovina!Ionut Parlac, fost jucator la CSM Focsani, a murit in Bosnia si Hertegovina, ca militar!CSM Focsani, care a preluat un comunicat al MApN, a anuntat decesul, la varsta de ... citește toată știrea