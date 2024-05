Un fost jucator al Rapidului e la un pas de primul trofeu al carierei

Articol de Beno David - Publicat joi, 02 mai 2024, 15:19 / Actualizat joi, 02 mai 2024 15:19Daca Rapid se chinuie in play-off, unde nu a reusit decat un punct in 7 runde, unui fost jucator al giulestenilor ii merge foarte bine la noua sa echipa. Antonio Sefer va juca in finala Cupei Israelului.Antonio Sefer (24 de ani) s-a acomodat repede in Israel si este unul dintre jucatorii de baza la Hapoel Beer Sheva, ocupanta locului 3 in prima liga, la jumatatea play-off-ului, dupa 5 etape. ... citește toată știrea