Un fost jucator de la Dinamo explica de ce "cainii" vor suferi in Liga 2: "E un pericol"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 07 iunie 2022, 07:58 / Actualizat marti, 07 iunie 2022 08:14Mijlocasul croat Antun Palic (33 de ani) si-a incheiat contractul cu FC Arges si analizeaza situatia de la Dinamo, fosta sa echipa.Croatul este acasa, la Zagreb, si nu poate intelege cum Dinamo a ajuns in liga secunda.Mijlocasul de 33 de ani a fost capitanul "cainilor" in 2016, in primul sau mandat in "Stefan cel Mare", adunand 84 de meciuri, 9 goluri si 24 de assist-uri. ... citeste toata stirea