Un fost jucator de la FCSB a ajuns postas! Povestea incredibila a fotbalistului dat afara de Gigi Becali dupa cateva meciuri

Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 05 septembrie 2022, 10:28 / Actualizat luni, 05 septembrie 2022 10:53Gabriel Machado (33 de ani), fostul fotbalist brazilian al celor de la FCSB, a ajuns de cativa ani postas in Elvetia.Fostul atacant al bucurestenilor mai joaca si fotbal la formatia Zug 94, echipa ce evolueaza in esalonul al patrulea din "Esara Cantoanelor".FCSBHelmut Duckadam, avertisment pentru antrenorul ros-albastrilor: "Daca FCSB pierde rau cu West Ham si nu castiga in ... citeste toata stirea