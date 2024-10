Un fost membru CEx al FRF explica de ce cluburile din Bucuresti "nu se afla in niciun pericol", chiar daca nu vor fi reluate competitiile fotbalistice din Capitala! Varianta de rezerva pe care o au in ROAF

FCSB, Dinamo, Rapid, Steaua si Metaloglobus, enumerand doar cluburile bucurestene din primele doua esaloane, "nu se afla in niciun pericol" in a-si continua activitatea, afirma Auras Brasoveanu, in prezent observator in SuperLiga.Cel care a fost mai multi ani membru in Comitetul Executiv al FRF, ca reprezentant al cluburilor din Liga 2, lamureste situatia cluburilor care in acest moment nu mai au in competitii echipe de juniori obligatorii, in urma radierii Asociatiei Municipale de Fotbal ... citește toată știrea