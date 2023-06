Articol de Ovidiu Minea - Publicat marti, 06 iunie 2023, 12:35 / Actualizat marti, 06 iunie 2023 12:44Promovata in acest an in prima liga, Poli Iasi a reluat luni antrenamentele si incearca sa-si intareasca lotul.Trupa lui Leo Grozavu i-a adus deja pe fundasul stanga Sorin Serban (FCSB) si portarul Dumitru Celeadnic (Serif Tiraspol), cu care s-a ajuns la un acord. Acum,, moldovenii au in vizor mai multi internationali de juniori romani crescuti in strainatate.REUNIRECei mai grabiti * ... citeste toata stirea