Un fost sportiv francez, condamnat la inchisoare pe viata pentru o crima de o cruzime inexplicabila: si-a decapitat victima!

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 11 decembrie 2024, 19:03 / Actualizat miercuri, 11 decembrie 2024 19:23Jean-Michel Moulon (54 de ani), un fost boxer francez, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea unei femei in varsta de 77 de ani, pe care a decapitat-o in 2021.Jean-Michel Moulon, nascut in Maubeuge, a practicat boxul in perioada 1991-1998 si si-a incheiat cariera cu 17 victorii si 19 infrangeri. In urma cu 3 ani, acesta a fost acuzat pentru uciderea unei ... citește toată știrea