Un fotbalist aflat in trecut in lotul unei echipei din Liga 2, condamnat pentru proxenetism! Avea 20 de ani cand "proteja" o tanara de 16 ani care i-a fost inclusiv prietena!

Unul dintre jucatorii care in primele zile ale anului 2022 se afla in lotul divizionarei secunde Dacia Unirea Braila a ajuns sa fie condamnat pentru proxenetism!Gabriel Atalmis, acum in varsta de 22 de ani, a primit o sentinta de 2 ani la inchisoare fiindca a fost "peste" pentru o fata in varsta de 16 ani la acel moment, fosta prietena a sa. Decizia nu este definitiva, inculpatul avand la dispozitie 10 zile ca sa faca apel.Gabriel Atalmis, fost jucator la Dacia Unirea Braila, a fost condamnat ... citește toată știrea