Un fotbalist care si-a propus, in urma cu 8 ani, sa nu mai joace in Romania a devenit primul roman care evolueza in Republica Dominicana. Totodata, e singurul european care va juca in acest sezon in campionatul insular din America

Fost jucator, in Romania, la Scoala de Fotbal Gica Popescu Craiova (juniori), Minerul Moldova Noua (Liga 3), CS Severnav Drobeta Turnu Severin (Liga 3), FC Drobeta (Liga 2), Farul Constanta (Liga 2), Viitorul Constanta (Liga 2), CF Braila (Liga 2, ulterior a jucat pentru ea si dupa ce si-a schimbat numele in Dacia Unirea), FC Oltul Slatina (Liga 2) si Gaz Metan Severin (Liga 2), fundasul Dan Ignat (35 ani) va juca in Republica Dominicana, din acest sezon, la Atletico Pantoja Santo Domingo. ... citeste toata stirea