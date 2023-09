Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 06 septembrie 2023, 11:28 / Actualizat miercuri, 06 septembrie 2023 11:42Atacantul Marko Dugandzic (29 de ani) pleaca de la Rapid la Al Tai, in Arabia Saudita.Rapid a "scapat" de problema concurentei din atac. Dupa inceputul excelent al lui Albion Rrahmani in Giulesti, 4 goluri in primele doua meciuri, echipa lui Bergodi a ajuns la un acord cu Al Tai pentru transferul lui Dugandzic.CSU CRAIOVAJovan Markovic, amendat de Craiova: "Avea un ... citeste toata stirea