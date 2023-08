Intr-o perioada in care jucatorii din Kosovo sunt la mare cautare in Romania, iar CFR Cluj si Rapid au platit sume importante pentru Ermal Krasniqi si Albion Rrahmani, un fotbalist roman din Liga a 3-a tocmai a semnat un contract pe un an cu KF Llapi, locul 4 din prima liga din Kosovo dupa trei etape!Robert Burcea a semnat cu o echipa din KosovoEste vorba de Robert Burcea (24 de ani), un fundas dreapta care in Romania a jucat doar la nivelul Ligii 3, la Flacara Horezu, Viitorul Daesti si CS ... citeste toata stirea