Un fundas al Rapidului, OUT din lot cu Hermannstadt + Revenire neasteptata la giulesteni

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 16:16 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 16:56Rapid a anuntat lotul pentru meciul cu Hermannstadt, care va avea loc de la ora 21:00, in Giulesti. Filip Blazek, fundas central, nu a prins lista si a fost inlocuit cu Cristian Sapunaru, revenit dupa o accidentare. In schimb, s-a intors, surprinzator, Jambor.In lotul Rapidului a revenit atacantul Timotej Jambor, care a lipsit in ultimele doua meciuri, cu Farul, scor 5-0, si cu FCSB, ... citește toată știrea