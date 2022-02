Un fundas din Liga 1, in topul celor mai buni U23 din Europa: "Stiu cat a muncit si suferit in ultimul an!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 februarie 2022, 17:53 / Actualizat duminica, 20 februarie 2022 19:07Gica Hagi (57 de ani) este foarte mandru de fotbalistul sau, Virgil Ghita (23 de ani), care a fost inclus de catre Marca, celebra publicatie spaniola, in topul celor mai buni fundasi U23 din Europa.Cei de la Marca au analizat statisticile din cele 17 ligi ale Europei si au realizat o ierarhie a celor mai buni aparatori centrali sub 23 de ani. In acest clasament, fundasul de la Farul ... citeste toata stirea